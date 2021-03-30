На Самбірщині під час пожежі загинув 36-річний чоловік

Ввечері 29 березня в селі Самбірського району Львівщини загорівся житловий будинок. Під час пожежі загинув 36-річний син власниці помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Близько 22:05 год. рятувальникам повідомили, що в селі Ісаї Самбірського району загорівся дерев’яний житловий будинок площею 50 кв м.

«Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями та на момент прибуття вогнеборців будівля була охоплена вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані дві будівлі, однак вогнеборцям вдалось не допустити розповсюдження вогню», – йдеться в повідомленні.

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О 22:36 вогнеборці локалізували пожежу та о 23:29 ліквідувати.

Вогонь знищив житловий будинок. На місці пожежі виявили тіло 36-річного сина власниці.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС