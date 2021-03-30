На Львівщині водій мікроавтобуса насмерть збив велосипедистку

Пізно ввечері 29 березня на трасі Львів-Шегині водій мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер» насмерть збив 37-річну велосипедистку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 23:30 год. на автодорозі Львів-Шегині неподалік с. Родатичі (Городоцька ТГ Львівський район).

36-річний водій автомобіля «Мерседес Спрінтер», мешканець с. Брониця Камінь-Каширського району Волинської області, збив 37-річну велосипедистку. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці події.

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