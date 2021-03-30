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На інклюзивну освіту Львівщина отримає понад 30 млн грн

Наталя Дуляба

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На навчання дітей з особливими освітніми потребами у 2021 році Львівщина отримає із держбюджету 30,7 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На підтримку і розвиток інклюзивної освіти регіони щороку отримують субвенцію із держбюджету. У 2021-му Львівська область має отримати на ці потреби трохи більше 30,7 млн грн.

Вже найближчим часом райони мають отримати перший транш за січень-березень – 4,6 млн грн.

У департаменті фінансів ЛОДА пояснюють, що кошти місцевим бюджетам перераховують відповідно до кількості зареєстрованих дітей із особливими освітніми потребами. За отримані гроші громади виплачують зарплати освітянам, які надають корекційно-розвиткову допомогу дітям, закупляють спецзасоби, необхідні для навчального процесу.

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Крім цього, за роботу в інклюзивних класах або групах всім педагогічним працівникам доплачують 20% до тарифної ставки. Тож і вчителі-дефектологи, і реабілітологи, і асистенти вчителя, і вчителі-предметники отримують додаткові кошти за години роботи з особливими дітьми.

Загалом у школах на Львівщині зараз навчаються 1300 дітей з особливими освітніми потребами. Зазвичай в одному класі навчаються не більше трьох таких діток, всі вони працюють за індивідуальним навчальним планом. У цьому малечі допомагає асистент вчителя та інші фахівці.

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