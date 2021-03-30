Канада провела на Львівщині чергову ротацію військових

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася офіційна церемонія передачі повноважень новому командуванню вже 11-ої за рахунком ротації канадської тренувальної місії «ЮНІФАЄР». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Участь у церемонії взяли голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні пані Лариса Галадза, військові аташе при посольствах Канади, Данії та Швеції в Україні, командування Тренувальних місії ЗС США та ЗС Литовської Республіки в Україні в межах Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи – Україна (JMTG-U) інші поважні гості.

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Збройні Сили України на церемонії представляв начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Командиром 11 ротації стала підполковник Мелані Лейк, яка замінила свою колегу підполковника Сару Хір.

«Я дуже пишаюся 10-ю ротацією оперативно-тактичної групи і всіма нашими досягненнями за час перебування в Україні. Переконана, що перевагою нашої команди був професійний досвід та навички. Наша ротація старалася бути гнучкою та пристосовуватися до потреб Збройних Сил України та Національної гвардії України. Незалежно від місця знаходження та складності завдання, партнерство між нашими силами було міцним, і я сподіваюся, що ви навчилися від нас так само багато, як і ми від вас», – зазначила на завершення роботи в Україні підполковник Сара Хір.

«Маю честь представляти команду 11-ї ротації операції «ЮНІФАЄР». Немає успішнішої місії, аніж та, яку ти виконуєш пліч-о-пліч та на підтримку друзів. Що стосується 11-ї ротації збройних сил Канади, ми приїхали в Україну наполегливо працювати разом з нашими українськими партнерами. Військовослужбовці нашої оперативно-тактичної групи є високо вмотивованими професіоналами своєї справи, котрі готові дослухатися до потреб українських колег, навчатися від них та допомагати їм всіма можливими способами. Ми з нетерпінням чекаємо початку спільних тренувань» – зазначила у своєму слові підполковник Мелані Лейк.

Підполковник Мелані Лейк матиме в підпорядкуванні близько 200 військовослужбовців збройних сил Канади, які завершуватимуть модернізацію та розбудову спроможностей силових структур України. Ініціативи Операції «ЮНІФАЄР» з нарощення потенціалу силових структур України є частиною загальнодержавного підходу уряду Канади, що спрямований на підтримку безпеки, суверенності та прагнень України досягти взаємосумісності з НАТО.

«Ми всі тут перебуваємо по одній причині і з одною метою: для того, щоб допомогти Україні відновити її територіальну цілісність і суверенітет, а також щоб допомогти розбудувати демократію. Ми маємо розуміти, що успіх України і її безпека – це успіх і безпека Канади», – зазначила Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні пані Лариса Галадза.

За дорученнями Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ ЗС України начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував та передав нагороди військовослужбовцям Канади, що завершують перебування на український землі.

«Маю честь гостинно вітати підполковника Мелані Лейк та її підлеглих зі складу нової 11-ї ротації у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Водночас, вдячний підполковнику Сарі Хір та всім військовослужбовцям попередньої 10-ї ротації за плідну співпрацю. Щиро вдячний уряду Канади, її військовослужбовцям, всьому канадському народу за підтримку України в цей непростий час. Переконаний: співпраця триватиме, набиратиме обертів й приноситиме нові результати як для розбудови сучасного Українського війська, так і для зміцнення партнерських відносин й дружби між Україною та Канадою», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

На завершення церемонії, яка проводилась просто неба з дотриманням усіх карантинних вимог, представники командувань обидвох ротацій підписали документ про передачу повноважень.

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Фото: Академія сухопутних військ