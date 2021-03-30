Двоє спортсменів зі Львівщини вибороли ліцензії на зимові Паралімпійські ігри

Двоє представників Львівського регіонального центру «Інваспорт» Василь Кравчук та Павло Баль вибороли ліцензії на зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться в Китаї у 2022 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Василь Кравчук та Павло Баль завершили зимовий змагальний сезон 20/21 у першій десятці світового рейтингу лижників та біатлоністів з інвалідністю. Такий результат дозволяє спортсменам потрапити на зимові Паралімпійські ігри, що відбудуться вже наступного року у Китаї.

До рейтингу сумувались результати двох етапів Кубків світу з лижних перегонів та біатлону.

«На зимові паралімпійські ігри отримують право потрапити 17 найкращих спортсменів з цього рейтингу. Наші хлопці завершують сезон у першій десятці, що є дуже потужно та передбачає однозначне потрапляння на Паралімпіаду», – пояснює керівник Львівського центру «Інваспорт» Володимир Любіжанін.

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24-річний Василь Кравчук зі Сколівщини опинився на 3-ій позиції рейтингу. Біатлоном та лижними перегонами Василь Кравчук займається вже не один рік. В Інваспорт прийшов після важкої аварії. Спортсмена тренує Володимир Любіжанін.

Павло Баль з Мостищини завершив сезон на 7-ій позиції світового рейтингу. До львівського «Інваспорту» прийшов після високої ампутації кінцівок. Тут йому запропонували кілька видів спорту, однак обрав саме лижні перегони та біатлон. Тренується під керівництвом Богдана Добрянського.

Додамо, на зимових паралімпійських іграх у Китаї розіграють 80 комплектів нагород у 5 видах спорту. Кількість учасників у параолімпійських іграх складає понад 3 тисячі спортсменів.

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