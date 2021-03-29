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За якої умови можна щепитися вакцинами різних виробників: роз'яснення епідеміологині

Юлія Осим

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Робити щеплення вакцинами різних виробників можна в екстрених випадках. Однак для цього препарати повинні бути однотипними. Про це повідомила головна епідеміологиня МОЗ Наталія Виноград, передає Укрінформ.

«Я не маю інформації про можливість використання іншої за типом вакцини. У досвіді попередніх років бувало, що використовували однотипні вакцини різних виробників, хоча це було в екстрених випадках», – зазначила медикиня.

Вона також підкреслила, що доступні на сьогодні в Україні вакцини CoviShield та CoronaVac є різними за типом. Так, препарат CoviShield – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. тоді як вакцина CoronaVac, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, є інактивованою вакциною.

Зазначимо, що станом на 29 березня в Україні від COVID-19 вакциновано 198 465 особи, зокрема,  за минулу добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

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За останню добу на Львівщині підтвердили коронавірус у 820 осіб.

В області також готуються до третього етапу вакцинації від COVID-19.

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