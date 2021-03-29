За якої умови можна щепитися вакцинами різних виробників: роз'яснення епідеміологині

Робити щеплення вакцинами різних виробників можна в екстрених випадках. Однак для цього препарати повинні бути однотипними. Про це повідомила головна епідеміологиня МОЗ Наталія Виноград, передає Укрінформ.

«Я не маю інформації про можливість використання іншої за типом вакцини. У досвіді попередніх років бувало, що використовували однотипні вакцини різних виробників, хоча це було в екстрених випадках», – зазначила медикиня.