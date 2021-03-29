За добу на Львівщині горіли три будівлі: є постраждалі

Упродовж минулої доби, 28 березня, у Львові та області рятувальники ліквідували пожежі у двох житлових та господарській будівлях. Врятовано людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

Одна з пожеж виникла у квартирі двоповерхового житлового будинку по вул. Братів Міхновських, 5 у Львові. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку вчора о 05:14. Рятувальники, які прибули на місце події, для безпеки мешканців вивели на свіже повітря 6 людей, з них 2 дітей.

Пожежу повністю ліквідовано о 05:45. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв. м.

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Внаслідок пожежі власник квартири отримав опіки голови, верхніх кінцівок і тулуба. Чоловіка в стані госпіталізували у 8-у міську клінічну лікарню м. Львова.

Наразі обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Також минулої доби о 14:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвалі 14-поверхового житлового будинку по вул. Широкій, 68 у Львові. Рятувальники, які прибулили на місце події, побачили, як з підвалу вибивається дим.

Відтак, вогнеборці за допомогою бензоріза зрізали колодку, якою були зачиненні двері, включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та потрапили в підвал і приступили до робіт з ліквідації пожежі. В одному з приміщень побачили чоловіка, якого вивели на свіже повітря.

Пожежу повністю ліквідовано о 15:15. Вогнем знищено сміття на площі 2 кв. м.

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.

Ще одна пожежа виникла у с. Себечів Червоноградського району. Близько полудня зайнялася господарська будівля з шлакоблоків, критій бляхою, розміром 10×5 м.

Вогонь повністю ліквідовано о 13:06. У результаті знищено перекриття та дах повністю, також 3 т сіна та 0,5 т кукурудзи.

Власник, який намагався власноруч ліквідувати пожежу будівлі, отримав опіки обличчя та голови І ступеня важкості. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення пожежі.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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