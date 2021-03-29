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У Дрогобичі чоловік під час сварки з жінкою спалив будинок

Ольга Денисяка

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Ввечері 27 березня у Дрогобичі на Львівщині між 55-річним чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт. Під час сварки чоловік розлив у кімнаті бензин та підпалив. Мешканці будинку встигли вибігти і ніхто не постраждав, однак будинок згорів майже вщент. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про підпал будинку у поліцію повідомили о 20:30 год. За вказаною адресою негайно виїхали всі відповідні служби. Після локалізації пожежі правоохоронці встановили, що причиною займання міг бути підпал.

У поліцїі встановили, що до підпалу причетний 55-річний чоловік, який мешкав у будинку разом зі своєю 34-річною співмешканкою. Ввечері між ними стався конфлікт, під час якого чоловік взяв п’ятилітрову пляшку з бензином, розлив його у кімнаті та підпалив. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав – чоловік та жінка встигли вибігти з помешкання.

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Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до десяти років.

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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