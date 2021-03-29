У будинку на Львівщині стався вибух: власницю госпіталізовано

28 березня у с. Добрячин Червоноградського району стався вибух у цегляній будівлі. Внаслідок цього власницю з травмою голови госпіталізувано. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Вибух стався близько 14:50 год у двоповерховій цегляній літній кухні розміром 10х5 м, критій шифером. Подальшого загоряння не відбулося.

Внаслідок вибуху було зруйновано половину будівлі, а також травмовано власницю 1947 року народження. Жінку з діагнозом забійна рана голови було госпіталізовано у Червоноградську ЦРЛ.

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Подачу газу до домогосподарства припинено. Причина вибуху встановлюється.

Як повідомили у Львівгазі, за попередньою версією причиною вибуху став самовільно встановлений і підключений до газової мережі опалювальний прилад.

Фото Львівгазу

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