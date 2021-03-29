У Брюховичах громаді повернули частину лісу вартістю майже 4 млн грн

Суд повернув територіальній громаді відчужену земельну ділянку у Брюховичах, яку селищна рада незаконно надала у користування фізичній особі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

ЯК довели прокурори, Брюховицька селищна рада передала у користування фізичній особі земеьну ділянку (ліс), тоді як ця ділянка занходиться у постійному користуванні держпідприємства «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» і з його користування не вилучалася.

На сьогодні, згідно з рішенням Шевченківського районного суду, земельну ділянку площею 0,15 га, вартість якої понад 3,8 млн грн, витребувано із незаконного володіння фізичної особи.

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