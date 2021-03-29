ОСТАННІ НОВИНИ

У Брюховичах громаді повернули частину лісу вартістю майже 4 млн грн

Юлія Осим

|

Суд повернув територіальній громаді відчужену земельну ділянку у Брюховичах, яку селищна рада незаконно надала у користування фізичній особі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

ЯК довели прокурори, Брюховицька селищна рада передала у користування фізичній особі земеьну ділянку (ліс), тоді як ця ділянка занходиться у постійному користуванні держпідприємства «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» і з його користування не вилучалася.

На сьогодні, згідно з рішенням Шевченківського районного суду, земельну ділянку площею 0,15 га, вартість якої понад 3,8 млн грн, витребувано із незаконного володіння фізичної особи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...