Посварився з дружиною, а потім побив поліцейського: 27-річному львів'янину загрожує ув'язнення

27-річному львів’янину за напад та побиття поліцейського загрожує ув’язнення строком на 5 років. Випадок трапився на початку лютого, коли правоохоронці приїхали на виклик про домашнє насильство у Львові. Наразі обвинувальний акт передано до суду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

У ніч на 1 лютого цього року патрульні прибули на виклик щодо домашнього насильства у район Підзамче, де спробували врегулювати сімейну сварку між чоловіком, який нещодавно вийшов з тюрми, та його дружиною. Однак львів’янин поводився агресивно і напав на поліцейських, спричинивши одному з них тілесні ушкодження. Від написання заяви про домашнє насильство жінка відмовилася.

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Зазначимо, що чоловік раніше неодноразово судимий за майнові злочини та опір првоохоронцям. Згідно з ч. 2 ст. 345 ККУ за нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото Львівської обласної прокуратури

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