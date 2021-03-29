ОСТАННІ НОВИНИ

Посварилася з власником квартири: у Львові жінка спробувала скоїти самогубство

Юлія Осим

|

Конфлікт між орендодавцем та орендаркою стався вчора, 28 березня, в одному з будинків по вул. Караджича у Львові. Близько 15:00 год патрульні отримали виклик та прибули на місце події. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Правоохоронці вислухали обидві сторони конфлікту. Після цього орендарка, будучи у розпачі, пішла на кухню. Раптом поліцейські почули звідти крик жінки. Коли ж  забігли на кухню, побачили, що 42-річна жінка відчинила вікно і вже залізла на підвіконня. Вона спробувала стрибнути з четвертого поверху, однак, інспектор поліції зупинив заявницю та витягнув її з вікна.

Жінка дуже плакала, поліцейські заспокоїли її та передали медикам.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...