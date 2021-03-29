Посварилася з власником квартири: у Львові жінка спробувала скоїти самогубство

Конфлікт між орендодавцем та орендаркою стався вчора, 28 березня, в одному з будинків по вул. Караджича у Львові. Близько 15:00 год патрульні отримали виклик та прибули на місце події. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Правоохоронці вислухали обидві сторони конфлікту. Після цього орендарка, будучи у розпачі, пішла на кухню. Раптом поліцейські почули звідти крик жінки. Коли ж забігли на кухню, побачили, що 42-річна жінка відчинила вікно і вже залізла на підвіконня. Вона спробувала стрибнути з четвертого поверху, однак, інспектор поліції зупинив заявницю та витягнув її з вікна.

Жінка дуже плакала, поліцейські заспокоїли її та передали медикам.

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