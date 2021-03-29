На Стрийщині діти у полі знайшли рештки жінки, що зникла торік

У селі Тужанівці Стрийського району діти у полі виявили тіло жінки, що, за попередніми даними, зникла торік у вересні. Про це інформує видання «Вісник Розділля».

Заступник начальника слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Олег Бегеза повідомив, що 25 березня у полі у селі Тужанівці Стрийського району діти натрапили на людські рештки. Про виявлені останки людини діти повідомили старшим мешканцям села, які й зателефонували у поліцію.

Прибувши на місце інциденту, правоохоронці попередньо встановили, що загиблою є жінка. Також зараз поліція перевіряє, чи справді людські рештки належать зниклій наприкінці вересня 2020 року жінці. Свекруха зниклої попередньо упізнала по одягу та взутті на тілі людських останків зниклу півроку тому невістку.

Виявлені рештки правоохоронці вилучили. Їх буде відправлено на молекулярно-генетичну експертизу, за висновками якої підтвердять чи спростують версію про особу виявлених останків.

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У Головному управлінні Нацполіції Львівщини Львівському порталу підтвердили інформацію про виявлене у полі тіло жінки.

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