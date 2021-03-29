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На Львівщині викрили злочинну схему імпорту вантажівок

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України викрила на Галицькій митниці протиправну схему ввезення вантажівок з порушенням норм декларування. Оборудка могла завдати збитки держбюджету на майже 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

Співробітники спецслужби встановили, що незаконний механізм організував місцевий комерсант.

«У товарно-супровідних документах ділок зазначав недостовірні дані про технічні характеристики автомобілів. У такий спосіб він штучно занижував розмір обов’язкових платежів до державного бюджету. За цією схемою «бізнесмен» планував ввезти в Україну ще декілька фур», – йдеться в повідомленні.

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Наразі незаконно ввезену вантажівку затримано. Підприємцю повідомили про заборону розпоряджатися транспортним засобом. Матеріали направили в суд для подальшого розгляду.

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Фото: СБУ

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