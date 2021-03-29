На Львівщині викрили злочинну схему імпорту вантажівок

Служба безпеки України викрила на Галицькій митниці протиправну схему ввезення вантажівок з порушенням норм декларування. Оборудка могла завдати збитки держбюджету на майже 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

Співробітники спецслужби встановили, що незаконний механізм організував місцевий комерсант.

«У товарно-супровідних документах ділок зазначав недостовірні дані про технічні характеристики автомобілів. У такий спосіб він штучно занижував розмір обов’язкових платежів до державного бюджету. За цією схемою «бізнесмен» планував ввезти в Україну ще декілька фур», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

Наразі незаконно ввезену вантажівку затримано. Підприємцю повідомили про заборону розпоряджатися транспортним засобом. Матеріали направили в суд для подальшого розгляду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: СБУ