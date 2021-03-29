ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею затримали понад дві тонни контрабандної картоплі

Вероніка Рой

|

На кордоні з Польщею митники виявили у вантажівках понад дві тонни картоплі, які намагалися ввезти в Україну з порушенням митних правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

У пункт пропуску Краківець-Корчова з Польщі в Україну в режимі «імпорт» прибули два транспортні засоби. які перевозили картоплю. Водії до митного контролю подали товаросупровідні документи, згідно з якими вони переміщали по 22 тонни картоплі розфасовану в мішках. В кожному авто було по 21 палету.

Під час митного огляду встановлено, що насправді в автомобілях було по 22 палети, а загальна вага товару на понад 2 тонни перевищувала заявлену в документах. Водії у поясненнях зазначили, що були відсутні під час завантаження і кількість вантажних місць не перевіряли.

Реклама партнерів

За цим фактом складено протоколи про порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Понад дві тонни картоплі вилучено. Справи скерують до суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Галицька митниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...