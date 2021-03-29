На кордоні з Польщею затримали понад дві тонни контрабандної картоплі

На кордоні з Польщею митники виявили у вантажівках понад дві тонни картоплі, які намагалися ввезти в Україну з порушенням митних правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

У пункт пропуску Краківець-Корчова з Польщі в Україну в режимі «імпорт» прибули два транспортні засоби. які перевозили картоплю. Водії до митного контролю подали товаросупровідні документи, згідно з якими вони переміщали по 22 тонни картоплі розфасовану в мішках. В кожному авто було по 21 палету.

Під час митного огляду встановлено, що насправді в автомобілях було по 22 палети, а загальна вага товару на понад 2 тонни перевищувала заявлену в документах. Водії у поясненнях зазначили, що були відсутні під час завантаження і кількість вантажних місць не перевіряли.

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За цим фактом складено протоколи про порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Понад дві тонни картоплі вилучено. Справи скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця