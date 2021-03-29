Двоє українських захисників померли від COVID-19

У Збройних Силах України зареєстровано ще два летальних випадки від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Загальна кількість померлих військових від коронавірусу сягає 57 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

Станом на понеділок, 29 березня, в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2644 осіб.

Всього за час пандемії уже перехворіло 18061 осіб. На ізоляції перебуває перебуває 778 військових.

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Один з працівників ЗС України, що з 16 березня перебував на стаціонарному лікуванні у Одеській міській інфекційний клінічний лікарні, а інший з 03 березня у Камьянка-Бузький центральній районній лікарні, не зважаючи на проведені реанімаційні заходи, померли.

За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на COVID-19 серед військових. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України отримали щеплення 18785 осіб. З них 2153 – військові медики.

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