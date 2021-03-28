В Україні проходять довибори у Раду

У неділю, 28 березня, у двох округах – на Донеччині та Івано-Франківщині – відбуваються довибори до Верховної Ради, пише Українська правда.

В окрузі №50 у Донецькій області голосування проходить серед 18 кандидатів на 112 виборчих дільницях, включаючи частину Краматорського району і частину Покровського району,

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області голосування відбувається на 117 виборчих дільницях, включаючи Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району і частину Коломийського району. Тут голосування відбудеться серед 14 кандидатів.

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Голосування триватиме з 8:00 до 20:00.

Участь у проміжних виборах до Верховної Ради беруть 32 кандидати.

Нагадаємо, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру на користь Руслана Кошулинського.