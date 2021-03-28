Усі АЗС в Україні пройдуть перевірку

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час зустрічі з керівництвом «Нафтогазової асоціації України» та з представниками мереж автозаправних станцій запевнив, що всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку.

«Має бути припинена діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій. Триває робота з виявлення незаконного обігу пального. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку», – пообіцяв Олексій Чернишов.

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Таким чинов в Україні намагаються закрити тіньовий ринок пального, а також створити умови для прогнозування цін на пальне.

Раніше Львівський портал повідомляв. що на заправках Львівщини дорожчає паливо.

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