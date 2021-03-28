ОСТАННІ НОВИНИ

Усі АЗС в Україні пройдуть перевірку

|

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час зустрічі з керівництвом «Нафтогазової асоціації України» та з представниками мереж автозаправних станцій запевнив, що всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку.

«Має бути припинена діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій. Триває робота з виявлення незаконного обігу пального. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку», – пообіцяв Олексій Чернишов.

Реклама партнерів

Таким чинов в Україні намагаються закрити тіньовий ринок пального, а також створити умови для прогнозування цін на пальне.

Раніше Львівський портал повідомляв. що на заправках Львівщини дорожчає паливо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...