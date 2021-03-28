«Укрзалізниця» не обмежуватиме сполучення з Львівщиною до 30 березня

В «Укрзалізниці» через посилення карантинних обмежень у низці регіонів, що увійшли до червоної зони», внесли зміни у розклад перевезення пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПАТ «Укрзалізниці».

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пасажирські перевезення у «червоних зонах» відбуваються за таким сценарієм:

Чернігівська область: «червона зона» з 00:00 29 березня. Враховуючи інтенсивне сполучення зі столицею (тільки по Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким у тому числі користується медперсонал, вирішено поки що не обмежувати залізничний рух у регіоні. Протягом тижня буде допрацьовано питання безпечного транспортування для мешканців області, контролю наповнюваності потягів та дотримання маскового режиму. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються.

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Миколаївська область: до 01.04 включно обмежень висадки-посадки не буде, втім зважаючи на динаміку захворюваності, ситуація може змінитися.

Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена, як мінімум, до 30 березня включно. У подальшому все залежатиме від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.

Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.

Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.

Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 06 квітня 2021 року включно. Призначено 8 спеціальних рейсів у закарпатському та буковинському напрямках.

Також рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС Рівненську та Черкаську області не переведено до категорії «червоних зон», а відтак жодних обмежень залізничного руху там наразі не застосовується.

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