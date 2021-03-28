У Львові ловили молодика, якого позбаливи прав на водіння

У Львові чоловік позбавлений водійських прав на очах в патрульного вийшов з суду, сів за кермо та поїхав. Зухвалому зловмиснику виписали новий штраф на понад 20 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як з’ясувалось очевидчем інциденту став патрульний, який приїхав до Сихівського суду, як свідок у справі проти 22-річного керманича, що був позбавлений судом посвідчення водія через нетверезе водіння, та був повторно впійманий за кермом, без права на водіння.

Коли суд закінчився, патрульний побачив через вікно, що чоловік втретє сів за кермо свого автомобіля Skoda Fabia і поїхав. Поліцейський одразу повідомив про правопорушення порушення колег і гореводія оперативно зупинили.

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На чоловіка винесли нову постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами. Штраф за нове порушення – 20 400 гривень.

Окрім того, патрульні знову написали рапорт щодо притягнення водія до відповідальності за невиконання рішення суду.

У чоловіка виявили та вилучили два посвідчення водія, які в базі даних значились, як загублені.

Матеріали справи передали слідчим.

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