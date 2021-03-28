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У Львові 30-річний чоловік намагався підкупити патрульних

Андрій Котенський

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Патрульні Львівщини затримали 30-річного львів’янина, який намагався відкупитись від правоохоронців, запропонувавши їм 400 євро хабаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, напередодні на вулиці Зеленій патрульні зупинили за порушення ПДР автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. Під час встановлення особи, патрульні помітили у водія ознаки алкосп’яніння.

Чоловік відмовився проходити перевірку та вирішив відкупитися за допомогою 400 євро хабаря.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу та склали відразу два протоколи – за їзду у стані алкогольного сп’яніння та спробу підкупу правоохоронців.

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