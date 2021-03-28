На Тростян врятували двох лижників

На горі Тростян, 27 березня, врятували двох туристів-лижників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі департаменту із питань цивільного захисту ЛОДА.

«Славською пошуково-рятувальною групою на горі Тростян надано допомогу 2-м туристам-лижникам», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують лижникам про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

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дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

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