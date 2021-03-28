На Львівщину з’їхалось керівництво розвідки ЗСУ

На Львівщині пройшов фаховий збір керівництва розвідки Збройних Силд України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.
Учасники фахового збору керівництва розвідки Збройних Сил України мали нагоду ознайомитись та оцінити можливості 49-го Навчального центру розвідки.
Учасникам збору було продемонстровано високотехнологічні засоби імітаційного моделювання, нові навчальні корпуси, навчально-тренувальні комплекси, тактичні поля й стрільбища, спортивна база, житловий фонд, об’єкти побутового обслуговування тощо.
Під час збору офіцери-розвідники також обмінялися досвідом та поглядами на вишкіл та застосування розвідувальних підрозділів.
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Андрій Котенський