ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщину з’їхалось керівництво розвідки ЗСУ

Андрій Котенський

|

На Львівщині пройшов фаховий збір керівництва розвідки Збройних Силд України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Учасники фахового збору керівництва розвідки Збройних Сил України мали нагоду ознайомитись та оцінити можливості 49-го Навчального центру розвідки.

Учасникам збору було продемонстровано високотехнологічні засоби імітаційного моделювання, нові навчальні корпуси, навчально-тренувальні комплекси, тактичні поля й стрільбища, спортивна база, житловий фонд, об’єкти побутового обслуговування тощо.

Реклама партнерів

Під час збору офіцери-розвідники також обмінялися досвідом та поглядами на вишкіл та застосування розвідувальних підрозділів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...