На Львівщину з’їхалось керівництво розвідки ЗСУ

На Львівщині пройшов фаховий збір керівництва розвідки Збройних Силд України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Учасники фахового збору керівництва розвідки Збройних Сил України мали нагоду ознайомитись та оцінити можливості 49-го Навчального центру розвідки.

Учасникам збору було продемонстровано високотехнологічні засоби імітаційного моделювання, нові навчальні корпуси, навчально-тренувальні комплекси, тактичні поля й стрільбища, спортивна база, житловий фонд, об’єкти побутового обслуговування тощо.

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Під час збору офіцери-розвідники також обмінялися досвідом та поглядами на вишкіл та застосування розвідувальних підрозділів.

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