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На Львівщині водолази шукають зниклого батька чотирьох дітей

Андрій Котенський

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На Львівщині третю добу водолази проводять пошуки 50-річного рибалки, який зник на ставку лісогосподарства у Червонограді. Про це Львівському порталу повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

Працівники Червоноградської рятувальної станції трентій день ведуть пошук 50-річного чоловіка, мешканця села Волосвин.

Відомо, що 25 березня чоловік рибалив на ставку лісогосподарства у Червонограді та потонув разом з човном.

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У суботу до пошуків рибалки залучили аварійно-рятувальну маневрену групу. На даний час водолазами обстежено 100 кв.м водойми. Було піднято човен, але тіло не знайдено. Пошуки тривають.

За даними ЛМН, того дня чоловік рибалив із своїм товаришем. Коли сталася трагедія він буцімто не зміг витягнути його з води. У зниклого є дружина та четверо неповнолітніх дітей.

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