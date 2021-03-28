На Львівщині водій Audi A6 в’їхав у цистерну з паливом

На АЗС WOG у Дрогобичі водій Audi A6 в’їхав у цистерну об’ємом 8,5 т, в якій знаходився газ пропан-бутан. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

ДТП відбулась, 27 березня, близько 22:33 на АЗС WOG, що на вулиці Володимира Великого, 7/3 .

Через зіткнення Audi A6 з цистерною стався витік газу, який ліквідували працівники АЗС.

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