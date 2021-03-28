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На Львівщині рятувальники зняли з дерева 38-річного чоловіка

Андрій Котенський

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У Рудках рятувальники надали допомогу чоловіку, який не зміх самостійно злізти з дерева. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, виклик про чоловіка, який «застряг» на дереві висотою 12-ти метрів надійшов із міста Рудки о 13.09 год.

Як виявилось на місці по вулиці Садовій, 35Б, 38-річний чоловік опинився у пастці на дереві, на висоті 12 м від землі.

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Рятувальники за допомогою висувної драбини та рятувальної мотузки зняли чоловіка з дерева та передали працівникам швидкої допомоги.

Чоловік від госпіталізації відмовився.

Як пише Zaxid.net, 38-річний мешканець Рудок, вранці поліз обрізати гілки на дереві. Чоловік закріпився карабіном і заліз на верхівку дерева.

Під час обрізання гілок карабін перекрутився, мотузка заплуталася і чоловік сам не зміг вивільнитися і злізти з дерева. Відтак його дружина викликала рятувальників.

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