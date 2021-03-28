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На кордоні з Польщею затримали вантажівку з контрабандою сигарет

Андрій Котенський

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Вночі на кордоні з Польщею прикордонники зупинили вантажний автомобіль марки «Рено», у якову виявили контрабанду сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

До Польщі транспортний засіб прямував через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець». За кермом вантажівки, яка за документами перевозила кабель, перебував 50 річний громадянин Польщі.

Під час бесіди прикордонників з водієм, була помітна знервована поведінка. Тому, було прийнято рішення про проведення поглибленої перевірки транспортного засобу, під час якої виявили приховані сигарети.

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Тютюнові вироби були заховані під товаром, а саме кабелями.

Усього прикордонники дістали зі сховків 4 280 пачок курива без акцизного збору різних  торгових марок. Усю контрабанду вилучено.

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