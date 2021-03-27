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Забив до смерті та пограбував. У Львові затримали вбивцю пенсіонера

Андрій Котенський

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На залізничному вокзалі Львова затримали молодика, який підозрюється у жорстокому вбивстві пенсіонера у Золочівському районі Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької у приватному будинку одного з сіл Золочівського району, надійшло від місцевого фельдшера, 25 березня, близько 15.30.

Під час огляду місця злочину криміналісти виявили різані рани на руках загиблого та ушкодження голови.

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Поліцейські також встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 33-річний мешканець Чернівецької області. Після вбивства він заволодів грошима та іншим майном пенсіонера і втік з місця події.

26 березня оперативники карного розшуку затримали зловмисника на залізничному вокзалі у Львові. Речові докази у нього  вилучено та скеровано на експертизу.

За фактом вбивства відкрили кримінальне провадження. Душогубу загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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