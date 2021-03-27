За минулу добу на Львівщині сталося 19 займань сухостою

Мешканці Львівської області почали спалювати суху траву на присадибних ділянках. Не задумуючись над наслідками. За минулу добу на Львівщині вогнеборцям довелось ліквідовувати 19 пожеж сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у львівській області.

За минулу добу через необережне поводження з вогнем на відкритих територіях було зафіксовано 19 пожеж сухої трави. Вогонь знищив понад 1 га.

Надзвичайники ліквідовували займання сухостою в Дрогобицькому, Львівському, Самбірському, Стрийському, Червоноградському та Яворівському районах.

Реклама партнерів

Загалом до ліквідації пожеж на відкритих територіях було залучено 67 чоловік особового складу та 20 одиниць спецтехніки.

Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре нагадує про заборону спалювання сухостою.

Відповідно до законодавства України, за спалювання сухостою передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook