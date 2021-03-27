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Вийшла з дому та не повернулася. У Львові розшукують 14-річну школярку

Андрій Котенський

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У Львові розшукують 14-річну жительку Рудного Марію Музику, яка вчора ввечері вийшла із дому та досі не повернулася. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, передає кореспондент Львівського порталу.

Рідні дівчинки повідомляють, що вона вийшла з дому вчора ввечері на вулиці Лесі України, у Рудному, та досі не повернулася.

Була одягнена у сині джинси та яскраву куртку жовтого кольору.  Волосся русе, очі карі.

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Якщо ви володієте інформацію, яка допомогла б віднайти дівчину то повідомте правоохоронців за номером «102».

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