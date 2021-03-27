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У Львівському гарнізоні вшанували полеглих українських воїнів

Андрій Котенський

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У Львівському гарнізоні вшанували та поіменно згадали полеглих українських воїнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Сьогодні, 27 березня, за встановленою традицією, військовослужбовці Львівського гарнізону разом із представниками влади та місцевого самоврядування, рідними та близьким полеглих захисників Вітчизни, а також представниками Збройних сил США зі складу «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» вшанували українських воїнів, котрі поховані на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.

Молитву очолили військові капелани Гарнізонного храму святих Першоверховних апостолів Петра і Павла отці Тарас Михальчук та Андрій Сіданич.

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Через непросту епідемічну ситуацію у місті, регіоні та у цілому в Україні, цей захід було проведено в обмеженому форматі – без залучення військового оркестру, роти почесної варти й великої кількості охочих прийти цього дня на могили воїнів.

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