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На Львівщині під час руху спалахнув автомобіль

Андрій Котенський

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На Львівщині під час руху спалахнув та згорів до тла автомобіль ВАЗ 2108. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, пожежа сталась у селі Зелений Гай Львівського району у автомобілі ВАЗ 2108.

Як з’ясувалось на місці події, керуючи автомобілем жінка побачила, як з-під капоту почало вибиватись полум’я. Водійка зупинилась та намагалася самотужки погасити пожежу вогнегасником.

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Приборкати вогонь їй допомагали й інші водії. Ліквідувати пожежу вдалося, коли на місце події прибули рятувальники. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу автомобіль був повністю охоплений вогнем.

Травмованих внаслідок пожежі немає. Автівка вигоріла до тла.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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