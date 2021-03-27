На Карпати насувається хуртовина. Людей попереджають про сходження лавин

Рятувальники попереджають про хуртовину та сніголавинну небезпеку у високогір’ї Карпат. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

Негода очікується у неділю, 28 березня.

«28 березня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Водночас за даними Sinoptik, на Львівщині очікуються три дні дощів та зниження температури до 2-8 градусів тепла. А розпогодиться з середи, 31 березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.