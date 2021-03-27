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Депутатку ЛМР Олену Пасевич поховають на Личаківському кладовищі

Андрій Котенський

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Олену Пасевич, депутатку Львівської міської ради, яка раптово померла у п’ятницю ввечері, 26 березня, поховають на Личаківському кладовищі. Похорон відбудеться у родинному колі у неділю, 29 березня, пише Zaxid.net.

Родина Олени Пасевич не повідомляє про час похорону, бо хочуть провести жінку в останню путь у родинному колі і просять усіх поставитися до цього з розумінням. Проте бажаючі попрощатися з Оленою Пасевич зможуть це зробити у суботу, о 19:00 у ритуальній капличці на вул. Пекарській, 52. Під час парастасу родина просить усіх дотримуватися карантинних обмежень.

Нагадаємо, 42-річна депутатка Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олена Пасевич несподівано померла у п’ятницю, 26 березня. За попередніми висновками, причиною смерті став обрив тромба.

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Олена Пасевич активно займалася волонтерською допомогою військовим. У 2015 році вона стала депутаткою міської ради від «Самопомочі». Але у травні минулого року вийшла з фракції, а у жовтні знову стала депутаткою міськради – цього разу за списком партії «Європейська солідарність».

42-річна Олена Пасевич працювала доцентом кафедри економіки Львівського інституту банківської справи. Її чоловік – герой АТО, загинув від рук російських окупантів у 2014 році. В неї залишилася 7-річна донька та 24-річний син.

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