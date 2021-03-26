Раптово померла 42-річна депутатка Львівської міськради

На 42-му році життя раптово померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич. Про шокуючу втрату повідомили її колеги-депутати у соцмережах.

Трагедія сталася сьогодні ввечері 26 березня.

Наразі причина смерті невідома.

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Зазначимо, що Олена Пасевич була депутаткою ЛМР від “Європейської Солідарності”, вдовою Героя АТО та волонтеркою, захищала інтереси учасників АТО/ООС.

У неї залишилилися двоє дітей.

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