Раптово померла 42-річна депутатка Львівської міськради

На 42-му році життя раптово померла депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич. Про шокуючу втрату повідомили її колеги-депутати у соцмережах.
Трагедія сталася сьогодні ввечері 26 березня.
Наразі причина смерті невідома.
Зазначимо, що Олена Пасевич була депутаткою ЛМР від “Європейської Солідарності”, вдовою Героя АТО та волонтеркою, захищала інтереси учасників АТО/ООС.
У неї залишилилися двоє дітей.
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Юлія Осим