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У пам’ятці архітектури на вулиці Коперника облаштують кафе

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 26 березня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив перепланування нежитлових приміщень другого поверху пам’ятки архітектури на вул. М. Коперника,1 під кафе-бар, передає кореспондент Львівського порталу.

Виконком затвердив містобудівні умови на реставрацію ТзОВ «Діаніум Трейдінг Ко. Лімітед», що передбачає перепланування нежитлових приміщень другого поверху пам’ятки архітектури на вул. М. Коперника,1 під кафе-бар. У закладі хочуть створити 48 посадкових місць.

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Згідно із даними Youcontrol, ТзОВ «Діаніум Трейдінг Ко. Лімітед» зареєстроване 1999 року. Власники підприємства – Леся Іонова та Андрій Іонов. Вони також є власниками музею-кондитерською «Під золотою зіркою» на першому поверсі будинку на вул. Коперніка,1.

Будинок на вулиці Коперника, 1 є пам’яткою архітектури. Будинок на вул. Коперника,1 побудований для приміщення нової аптеки в 1892 р. на кошти Кароля Міколяша. У 1898-1901 роках за проєктом Івана Левинського та Альфреда Захаревича споруджений «Пасаж Миколяша» –  торгова галерея, через яку можна було перейти від вул. Коперника до тодішньої вулиці Крутої (нинішня вулиці Вороного) з відгалуженням до вулиці Лінде (нинішня вулиця Ференца Ліста).

До початку реконструкції приміщення на першому поверсі будівлі у 2010 році тут функціонувала центральна аптека міста Львова. Після реконструкції у 2017 році в приміщенні колишньої аптеки відкрився інтерактивний музей-кондитерська «Під золотою зіркою» родини Іонових. Власники закладу також планують відновити історичний пасаж Міколяша.

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