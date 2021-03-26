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У Краковці митники виявили 2,6 тонни «зайвого» лаку

Юлія Осим

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У пункті пропуску «Краковець-Корчова» митники виявили 2,6 тонни «зайвового» лаку. Незадекларований товар, що намагалися ввезти в Україну, прямував з Франції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Транспортний засіб перевозив товар «лаки та фарби». Згідно з поданими документами, з Франції до Києва перевозили 71 бочку (по 200 кг кожна) з лаком. Однак під час митного огляду в автомобілі виявили 84 бочки з лаком (по 200 кг кожна), що на 2,6 тонни більше, ніж вказано у документах.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

13 бочок з лаком вартістю понад 400 тис. грн вилучено. Справу скерують до суду.

Фото Галицької митниці

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