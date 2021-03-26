ОСТАННІ НОВИНИ

«Нова пошта» закликає допомогти сільським лікарням в боротьбі із пандемією

Андрій Котенський

|

«Нова пошта» оголошує новий маніфест і закликає скерувати допомогу до районних та сільських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили організатори ініціативи.

«Нова пошта» з перших днів пандемії проявила ініціативу у боротьбі з коронавірусом та закликає відповідальний бізнес долучатися до такої ініціативи.

«Зараз набирає обертів третя хвиля пандемії. Ми вже почали закуповувати кисневі концентратори та подушки для потреб лікарень. Адже зараз продовжує гостро стояти питання з нестачею медичного обладнання, яке забезпечує подачу кисню хворим. Особливо це стосується лікарень невеликих райцентрів та сіл, де рівень медичної допомоги та оснащення, на жаль, у рази нижчий, ніж у великих містах», – повідомили у «Новій пошті».

Реклама партнерів

Відповідальний бізнес закликають допомогти лікарням закупити та доставити все необхідне у боротьбі з хворобою, а потребуючі лікарні зголоситися.

«Ми просимо всіх, хто знає про потреби районних та сільських лікарень звертатися на електронну скриньку:  [email protected] Закликаємо й інший соціально відповідальний бізнес долучитися до нашої ініціативи і разом підтримати тих, хто зараз цього найбільше потребує», – повідомили у «Новій пошті»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...