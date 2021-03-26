«Нова пошта» закликає допомогти сільським лікарням в боротьбі із пандемією

«Нова пошта» оголошує новий маніфест і закликає скерувати допомогу до районних та сільських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили організатори ініціативи.

«Нова пошта» з перших днів пандемії проявила ініціативу у боротьбі з коронавірусом та закликає відповідальний бізнес долучатися до такої ініціативи.

«Зараз набирає обертів третя хвиля пандемії. Ми вже почали закуповувати кисневі концентратори та подушки для потреб лікарень. Адже зараз продовжує гостро стояти питання з нестачею медичного обладнання, яке забезпечує подачу кисню хворим. Особливо це стосується лікарень невеликих райцентрів та сіл, де рівень медичної допомоги та оснащення, на жаль, у рази нижчий, ніж у великих містах», – повідомили у «Новій пошті».

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Відповідальний бізнес закликають допомогти лікарням закупити та доставити все необхідне у боротьбі з хворобою, а потребуючі лікарні зголоситися.

«Ми просимо всіх, хто знає про потреби районних та сільських лікарень звертатися на електронну скриньку: [email protected] Закликаємо й інший соціально відповідальний бізнес долучитися до нашої ініціативи і разом підтримати тих, хто зараз цього найбільше потребує», – повідомили у «Новій пошті»