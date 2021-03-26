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Мерія за 12 мільйонів купить приміщення у львівського забудовника

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада заплатить забудовнику «Глобус» 12,2 млн грн за приміщення, у якому запрацювала перша комунальна управляюча компанія. Відповідне рішення ухвалили під час сесії 25 березня, передає Львівський портал.

Депутати погодили придбання майнових прав на нежитлове приміщення площею 336,8 м кв у новозбудованому ЖК «Глобус Панорама» на вул. Пасічній, 49-Б. Влітку 2020 року тут запрацювала перша у Львові комунальна управляюча компанія «Господар», яка обслуговує близько 1500 будинків у Личаківському районі.

Як розповіла директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, оціночка вартість цього приміщення становить 12,29 млн грн. Найближчим часом мерія має укласти із забудовником, ТзОВ «Будівельна компанія “Глобус Інвест”», договір купівлі-продажу майнових прав.

Цікаво, раніше у пресслужбі Львівської міської ради повідомляли, що вартість приміщення площею 336,8 м кв на вул. Пасічній становить трохи більше 8 млн грн. Забудовник власним коштом зробив у ньому ремонт, який обійшовся у 2,9 млн грн, і облаштовував меблі й техніку (трохи більше 1 млн грн).

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Зазначимо, що договір купівлі-продажу майнових прав на приміщення ще не означає право власності на нерухомість. Такий документ оформляють, коли приміщення ще фізично не збудоване або коли ще не здане в експлуатацію. Як тільки це відбувається, сторони укладають договір права власності.

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Відео: ЛМР

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