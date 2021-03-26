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Екскеруючу банку на Львівщині засудили на 10 років за розкрадання мільйонів

Юлія Осим

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Суд виніс вирок мешканці Стрийщини та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Колишню керуючу банку визнали винною у розкраданні понад 7 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Як було встановлено під час досудового розслідування, з вересня по грудень 2017 року жінка незаконно заволоділа грошовими коштами з каси банку у сумі на понад 4 млн грн. Окрім цього, будучи керуючою відділенням банку, фігурантка отримала від трьох місцевих жителів готівку загальною сумою на понад 3 млн грн і розпорядилася ними на власний розсуд.

Зловмисницю обвинуватили у у розкраданні коштів банку в особливо великих розмірах, шахрайстві  та службовому підроблені (ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України). Відтак, Суд визнав її винною та призначив покарання – 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

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