Бив ножем: у Львові затримали зловмисника, який мало не вбив знайомого

Поліцейські у Львові затримали зловмисника, причетного до замаху на вбивство 37-річного львів’янина. Під час конфлікту, що виник між двома чоловіками, один наніс кілька ударів ножем у живіт іншому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Інцидент стався ввечері 25 березня. О 18:20 правоохоронці отримали повідомлення від медиків про пацієнта, якого госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні з множинними ножовими пораненнями. Потерпілим виявився 37-річний львів’янин.

Також у поліції встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетний 38-річний мешканець Нового Роздолу. Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому кількох ударів ножем в ділянку живота.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) ККУ. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі його затримано, вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обрання для нього міри запобіжного заходу.

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