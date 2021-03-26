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Брав завдаток і зникав: у Львові викрили псевдоріелтора, який ошукав більше 20 осіб

Юлія Осим

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Львівські правоохоронці взяли під варту 35-річного чоловіка, який шахрайським способом виманив гроші у понад 20 осіб. Зловмисник нібито здавав помешкання в оренду, брав за це завдаток, а потім зникав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Львів’янин розміщував на тематичному сайті оголошення про оренду будинків та котеджів, зокрема, у Карпатському регіоні України, отримував завдаток, після чого припиняв спілкування з замовниками.

Кошти, які отримував у якості завдатку, він привласнював. Передоплата за оренду помешкань становила від 1,5 до 3 тисяч гривень. Для цього використовував банківські картки, відкриті на чужі імена, а також інші способи, щоб приховати свою особу.

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Жертвами шахрая стали щонайменше 20 громадян.

Під час обшуку поліцейські вилучили у зловмисника мобільні телефони, картки операторів мобільного зв’язку, флеш-накопичувачі та інші речові докази його причетності до вчинення кримінального правопорушення.

В той же день, 25 березня, йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) ККУ. Псевдоріелтору загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Окрім того, шахрай раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку за скоєння пограбування.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення грошової застави. Триває досудове розслідування.

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