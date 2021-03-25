За добу на Львівщині ліквідували 16 пожеж сухостою. Що загрожує паліям

Минулої доби вогнеборці на Львівщині ліквідували 16 пожеж сухої трави на присадибних ділянках. Займання виявили практично в усіх районах області. Вогонь знищив понад 0,7 га площі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Зокрема, пожежі гасили у Дрогобицькому, Львівському, Самбірському, Стрийському, Червоноградському та Яворівському районах. До ліквідації було залучено 58 чоловік особового складу та 16 одиниць спецтехніки.

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Зазначимо, що за самовільне спалювання сухостою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Так, відповідно до статей 77, 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із природною рослинністю або її залишків та опалого листя на земельних ділянках, у смугах біля автомобільних доріг і залізниць та у парках тягне за собою штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 060 грн – 6 120 грн).

Також, до статей 241, 245 Кримінального кодексу, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються штрафом від 5 400 до 9 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (91 800 грн – 153 000 грн) або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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