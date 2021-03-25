У Польщі відкривають пам’ятник українському священику-рятівнику Омеляну Ковчу

Сьогодні, 25 березня, у польському місті Люблін відбудеться офіційне встановлення пам’ятника видатному українському гуманісту, блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу, відомому як «парох концтабору Майданек». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Пам’ятник, постане на Дорозі мучеників концтабору Майданека у Любліні.

Над втіленням пам’ятника працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко.

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Як відзначають творці видатному українському священнослужителю, ця скульптура – це узагальнена постать о. Омеляна Ковча, що поклав руки на великий куб. Священник наче зрісся із кубом, бажаючи його піднести над землею.

Куб – надважка невблаганна форма, що, як доля та нестерпне терпіння, притискає, розчавлює людську волю і душу, але силою віри, силою духу цей тягар відривається від землі, даючи полегшення страждань і надію.

«Будучи ув’язненим в концтаборі Майданек, отець Ковч дав світові взірець людяності. Він довів, що людина завжди має вибір у момент випробування. Передаючи пам’ятник міській владі, ми хотіли б, щоб пам’ять про Блаженнішого Омеляна Ковча стала безсмертною для багатьох поколінь незалежно від національностейі та віросповідань», — говорить голова Громадського комітету із вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник.

На скульптурі польською, українською та на івриті буде вигравіюваний фрагмент листа отця Ковча, написаного з Майданека до своєї сім’ї: «Ми тут усі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. Я єдиний священик серед них. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей. Можливо, наші церкви різні, але один і той же Великий і Всемогутній Бог веде нас усіх. Коли я відправляю богослужіння, усі моляться. Вони вмирають по-різному, а я допомагаю їм перейти цей малий міст до вічності».

У ці хвилини відбувається підписання акта передачі пам’ятника та вручення медалі Унії Люблінської Голові Комітету Іванові Васюнику в залі Ратуші Міста (Площа Короля Владислава Локіетка, 1).

В 11.00 відбудеться офіційне встановлення пам’ятника вулиці Дороги Мучеників Майданека, 64.

О 16.00 запланована презентація польського видання книжки про Омеляна Ковча у театрі NN, що на вулиці вул. Ґродській,21.

Фото: УГКЦ

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