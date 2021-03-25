У Львові затримано військового за підозрою у розкраданні палива

На Львівщині посадовець налагодив корупційну схему реалізації паливо-мастильних матеріалів за заниженою вартістю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Поліція перевіряє факти розкрадання військовим палива та його збут через створення ним підпільні АЗС у Яворівському районі. За попередніми даними, такий підпільний бізнес приносив чоловіку до 200 тисяч гривень щомісяця.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 38 тис. грн неправомірної вигоди.

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Проводяться санкціоновані обшуки за місцями роботи, проживання фігуранта, а також на підпільних АЗС.

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