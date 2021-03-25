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У Львові 11-річна дівчинка затримала грабіжника

Андрій Котенський

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У Львові 11 річна школярка допомогла затримати вуличного грабіжника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, 11-річна школярка проходила повз зупинку громадського транспорту на вулиці Джорджа Вашингтона у Львові, коли до неї ззаду підійшов невідомий чоловік, вирвав з рук мобільний телефон та штовхнув дитину в спину. Дитина впала на землю, а зловмисник кинувся навтьоки.

Проте дівчинка не розгубилася, а побігла наздоганяти грабіжника. Разом з небайдужими перехожими чоловік був затриманий та переданий працівникам поліції. Як встановили правоохоронці, до пограбування дитини причетний 36-річний мешканець Львова.

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За грабіж, поєднаний з насильством, молодику загрожує до шести років позбавлення волі.

Співробітники відділу поліції запросили дівчинку до себе, подякували за сміливість, показали, як працюють поліцейські, а також подарували м’яку іграшку.

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