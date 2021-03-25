Сьогодні у Львові гудітимуть сирени

У четвер, 25 березня, працівниками департаменту з питань цивільного захисту проводитимуться роботи з відновлення працездатності електросирен, а відтак очікується тестування систем сповіщення небезпеки. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

У період з 10.00 по 15.00 можливий короткочасні запуски електросирен, що встановлені за адресами: м. Львів, вул. Бандери, 12, Городоцька, 132, Козельницька, 5, Торф’яна, 8.

Рятувальники просять зберігати спокій, адже сигнал небезпеки вмикатимуть у тестовому режимі.

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