Серед лідерів: на Львівщині понад сто жінок отримали звання «Мати-героїня»

Львівщина опинилася у трійці областей-лідерів в Україні, де найбільшій кількості жінок присвоєно звання «мати-героїня». Торік нагороди отримали 108 мешканок регіону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Загалом у 2020 році почесне звання України «Мати-героїня» було присвоєно 1 597 жінкам. Розмір одноразової винагороди склав 21 020 гривень.
Лідерами стали:
- Рівненська – 396;
- Волинська – 212;
- Львівська – 108.
Зазначимо, що цьогоріч Національною соціальною сервісною службою вже опрацьовано 413 справ щодо присвоєння звання «Мати-героїня». Розмір одноразової винагороди становитиме 22 700 гривень.
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Юлія Осим