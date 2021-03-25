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П’яний житель Городка повідомив про утримання заручника у львівській квартирі

Вероніка Рой

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Поліцейські викрили жителя міста Городок, що на Львівщині, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, надав неправдиве повідомлення про утримання заручника в одній із львівських квартир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

24 березня близько 1.00 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що у Львові у невстановленій квартирі на вулиці Городоцькій нібито утримується заручник, якого буде відпущено після сплати викупу.

Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка, який надав повідомлення. Ним виявився 31-річний мешканець міста Городок. До чоловіка негайно прибула слідчо-оперативна група.

«Під час опитування заявник, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, розповів, що це був лише жарт і пояснити свій вчинок він не може. Під час медичного освідчення було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння (3,2 проміле)», – інформують поліцейські.

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На порушника складено протокол за ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання – штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці нагадують, що неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено покарання.

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