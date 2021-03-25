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П'яні водії та нечемні пішоходи: патрульні Львівщини виявили понад 800 порушень за тиждень

Юлія Осим

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З 17 березня в Україні встановлена посилена відповідальність за порушення правил ПДР, відтак, і нові штрафи. Упродовж тижня патрульні на Львівщині зафіксували більше 800 випадків недотримання правил під руху на дорозі як водіями, так і пішоходами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Зокрема, 69 протоколів складено за нетверезе кермування:

  • За ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП (штраф у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) з позбавленням права керування) — 57 протоколів;
  • З ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП (штраф у розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 рок) — 2 протоколи;
  • За ч. 3 ст. 130 (Двічі протягом року особа піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП (штраф у розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника, або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років, з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника) — 8 протоколів;
  • За ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю, наркотичних засобів, або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану сп’яніння) КУпАП (штраф у розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки) — 2 протоколи.

Окрім того, з 17 по 24 березня поліцейські винесли понад 700  постанов:

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  • 101 постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП (штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн);
  • 541 постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП т (штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн);
  • 20 постанов за ч.4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП (штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн);
  • 30 постанов за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліс) КУпАП (штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн);
  • 10 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП (штраф у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 тис 400 грн);
  • 31 постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП (штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн).

Зазначимо, що Верховна Рада у лютому цьогорі посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

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