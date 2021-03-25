П'яні водії та нечемні пішоходи: патрульні Львівщини виявили понад 800 порушень за тиждень

З 17 березня в Україні встановлена посилена відповідальність за порушення правил ПДР, відтак, і нові штрафи. Упродовж тижня патрульні на Львівщині зафіксували більше 800 випадків недотримання правил під руху на дорозі як водіями, так і пішоходами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Зокрема, 69 протоколів складено за нетверезе кермування: